El día en que Usain Bolt dejó de ser el más veloz del mundo; este atleta lo derrotó

Muchos expertos consideran a Usain Bolt uno de los atletas más grandes en la historia de la humanidad, pues el jamaiquino logró dominar el mundo de la velocidad durante una década, destacando en cuatro Juegos Olímpicos siendo estos Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

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Se trata, entonces, de un atleta completo que logró romper todos los récords posibles en el mundo del atletismo; sin embargo, y como suele ocurrir en este tipo de situaciones, su jerarquía terminó en 2017 luego de que un atleta fue más rápido que él. ¿De quién se trata?

¿Quién fue el atleta que pudo derrotar a Usain Bolt?

El Estadio Olímpico de Londres presenció, el 5 de agosto del 2017, uno de los momentos más importantes en la historia del atletismo luego de una gran sorpresa llevada a cabo en los 100 metros, mismos que, durante mucho tiempo, fueron dominados por Usain Bolt hasta esa fecha.

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Some of the greatest moments of Usain Bolt in this thread 🧵



1. Usain Bolt, what a legend. You can tell a lot about a person from the way they treat support staff. pic.twitter.com/5pqnV3FmUf — Crazy Moments (@Crazymoments01) August 5, 2025

El jamaiquino llegaba como el favorito a ganar este Campeonato Mundial luego de lo realizado en años anteriores; además, se trataba de la despedida del atleta a nivel profesional, lo cual dictaba una noche llena de fiestas para él y su país que, sin embargo, fue arruinada por un elemento que siempre estuvo cerca de él.

Se trató del norteamericano Justin Gatlin, quien llegó a esta competición en medio de sanciones previas por dopaje pero que, sin embargo, derrotó a Usain Bolt con un tiempo de 9.92 segundos. De hecho, el jamaiquino se quedó en el tercer puesto, pues también fue superado por Christian Coleman.

¿Cómo fue la participación de Usain Bolt en los Juegos Olímpicos?

La derrota de Usain Bolt no mancha en absoluto lo que hizo a lo largo de su carrera como profesional, destacando las actuaciones que tuvo en cuatro Juegos Olímpicos. El caribeño terminó su etapa en estos eventos con un total de ocho medallas de oro, mismas que lo catalogan como uno de los mejores de todos los tiempos.