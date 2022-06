Uzi le dice adiós a la escena competitiva de League of Legends

Luego del término de contrato de Jian Zihao, mejor conocido como Uzi con la organización de esports Bilibili Gaming, reveló a través de un en vivo que no participará en Summer Split de la League of Legends Pro League tras su poca participación con el equipo en la liga más prestigiosa de la escena competitiva.

Uzi es ampliamente considerado como “el mejor ADC de todos los tiempos”, luegos de su paso por el equipo chino, Royal Never Give Up, organización de esports actual campeona de la LPL y del primer torneo internacional de League of Legends del año, Mid Season Invitational que fue celebrado el mes de mayo en Corea del sur.

Me puede interesar: Novedades y juegos anunciados en el State of Play de PlayStation

El regreso de su primer retiro

El ADC chino llegó a uno de los mejores equipos del mundo en 2012, tras su integración a la plantilla principal de RNG, rápidamente dio dotes de juego mecánico y se posicionó como jugador esencial en el equipo con el que se retiró en 2021 tras el término de su participación en la novena edición de Worlds.

La temporada de primavera de 2022 vio el regreso de una leyenda, pues Uzi sería presentado por Bilibili Gaming, donde terminó por disputar nueve partidos con el primer equipo durante la temporada regular, de los cuales solo uno fue victoria.

Finalmente Bilibili terminó octavo en el Spring Split de la LPL de 2022 después de ser eliminado en la segunda ronda de los playoffs.

Te puede interesar: Street Fighter 6 no será exclusivo de PlayStation, llegará a Xbox y PC

El veterano con 10 años en la escena competitiva, confirmó que “Hay muchas cosas que no tienen solución. Si pudiera ser un poco más fuerte, entonces no sería un problema ahora. No hay tal cosa como ‘si’ en la vida. Una pena”.

Por el momento el futuro de Uzi es incierto, el jugador no ha dado más detalles de sus nuevos proyectos, si seguirá dentro o fuera de League of Legends lo que resta de la temporada o si será un adiós definitivo del mundo mágico en la grite del invocador.

La LPL regresará a sus actividades el próximo 11 de junio, siendo la primera región en iniciar actividades, de acuerdo con información de Doinb, jugador de LNG Esports quien filtró la información en twitter.