El mensaje de Jardine a Chivas previo a enfrentarlos en la CONCACAF Champions Cup

El América avanzó a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf tras vencer de local al Real Estelí Fc 2-0 y superarlos 3-2 en el marcador global, el entrenador de las Águilas habló sobre el próximo rival en el torneo que serán las Chivas en el Clásico Nacional.

“Estamos listos para lo que venga, respetamos a todos los rivales y Chivas no es diferente, sabemos el equipo que tienen, están atravesando un buen momento, va a ser por cierto un partido durísimo, pero nuestra filosofía aquí es mirar el próximo partido y ahora viene Pachuca que también es un partido muy importante”, declaró Jardine.

La polémica sobre la Roja a Cáceres

Sobre la acción en el primer tiempo en la que el árbitro había señalado tarjeta roja al defensor uruguayo, Sebastián Cáceres, el técnico azulcrema aseguró que para el no era expulsión y que el silbante tuvo una gran labor en el partido tras corregir la jugada con el VAR.

“Sobre el arbitraje yo intento no hablar, me posiciono cuando siento que el América es perjudicado. Para mí fue un buen arbitraje, no era roja de Sebastián Cáceres, pero es mi opinión y respeto las del contrario”, agregó Jardine.

¿Falta de contundencia en el América?

El técnico del América también se dio tiempo para hablar de la falta de contundencia de los atacantes en los últimos partidos, sin embargo, aseguró que la confianza retomará con el tiempo y los goles van a entrar tarde o temprano.

“Por la calidad que nuestros delanteros tienen es una condición de tiempo para rescatar la máxima confianza pasar a ser más decisivos, claro que nuestro equipo siempre quiere ser lo más contundente, pero creo que el partido de hoy pasa un poco por el primer partido también, el resultado que venimos no fue bueno, entonces esto generó una ansiedad más grande, una intranquilidad para finalizar, pero me preocuparía si no estuviéramos generando y en todos los partidos generamos mucho”, mencionó el entrenador de las Águilas.

