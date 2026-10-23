Valencia vs Villarreal; la hora para VER EN VIVO a Javier Aguirre en la Jornada 10 de LaLiga

Javier, el Vasco Aguirre, ha comenzado de forma oficial su nuevo camino por la primera división de España luego de su paso por la Selección Mexicana en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que se dice listo para el siguiente duelo entre el Valencia y el Villarreal.

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Este será el tercer partido de Liga que Javier Aguirre dirige como timonel del Valencia, equipo que tiene como objetivo principal mantener la categoría en España y que, por tal razón, no dudó en arreglarse como el entrenador mexicano gracias a su historial de “salvavidas”.

¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre en su etapa en el Valencia?

Este será el tercer compromiso que Javier Aguirre esté al mando del Valencia, equipo que lo fichó prácticamente días después de su paso por la Selección Mexicana. El timonel azteca puede presumir dos duelos sin conocer la derrota; sin embargo, en estos tampoco ha obtenido el triunfo.

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El primer partido de Javier Aguirre como DT del Valencia terminó con un empate a dos tantos en la casa del Racing de Santander. Posteriormente, el Vasco se presentó por primera vez ante su gente el fin de semana pasado, en un duelo que terminó en empate a cero frente al Athletic.

Ahora, el Valencia volverá a presentarse en su casa ante un rival que ha tenido una temporada decorosa y que, además, está disputando competiciones europeas, por lo que no luce nada sencillo para una escuadra que actualmente se ubica en la penúltima posición de la tabla general en España.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Valencia y Villarreal?

El Valencia, de la mano de Javier Aguirre, buscará salir del abismo que significa el descenso en España, y qué mejor que hacerlo frente a una escuadra que pelea constantemente por puestos europeos. El duelo ante el Villarreal se llevará a cabo este sábado a las 10:30 horas, y podrá verse a través de Sky Sports.