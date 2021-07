Valiosa propina las que deja Iker Casillas

Iker Casillas, está de vacaciones en México y recientemente visitó una taquería en la Riviera Maya. La leyenda del fútbol se fue descalzo porque dejó como regalo unos tenis autografiados, además de un short.

Los trabajadores de Cosme’s Taquería, el restaurante situado en el paraíso terrenal conocido como Akumal, a donde llegó el dos veces campeón de la Eurocopa y del Mundial 2010 con la Selección Española para gozar de comida típica regional.

Paraíso mexicano

El encargado de la taquería, Jesús Geovanni, detalló que Iker Casillas no solamente dejó gratitud en especie, sino que también dejó una propina de ochocientos pesos.

“Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas, unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló, también me dio una bolsa de ropa que tenía. Se fue descalzo, de aquí se fue caminando”.

Iker Casillas compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la taquería junto a Don Víctor, el encargado del asador.

Víctor ha externado que: “Realmente nos sentimos emocionados y se fue muy agradecido porque le encantó la comida que le servimos”.

La leyenda y multicampeón con el Real Madrid se sabe consentir, durante sus vacaciones se hospeda en un exclusivo y lujoso hotel, el TRS Yucatán. Este imponente recinto de la Riviera Maya, cuenta con cinco estrellas e impresionantes vistas al mar y un club de playa privado.

El precio a cubrir es de 400 euros, 10 mil pesos, por noche. En sus instalaciones cuentan con 454 suites modernas, seis piscinas privadas con jacuzzi, una zona de spa y una hermosa alberca infinita, por mencionar algunos detalles del hotel considerado entre los diez mejores de dicho destino mexicano en donde futbolistas nacionales como internacionales disfrutan de sus ratos libres o fines de semana.

