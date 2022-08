América dejaría ir a Emilio Lara a Europa por este módico precio

En los últimos días ha sonado muy fuerte el rumor de que Emilio Lara, joven promesa mexicana, saldría del América ya que interesaría a dos clubes de la Eredivisie, y en caso de ser cierto, tendrían que pagar una cifra ‘muy baja’ para concretar el fichaje.

Emilio Lara ha sido una de las grandes revelaciones de este Apertura 2022, y de seguir con esta inercia de buen futbol no se duda que pronto dé el salto a Europa, pero no hay que apresurarse, pues de momento no habría ninguna oferta formal por él.

¿Cuánto tendrían que pagarle al América por Emilio Lara?

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, el joven de 20 años de las Águilas del América tendría un valor de mercado de tan sólo 200 mil euros, cifra que se podría traducir en 4 millones 40 mil pesos, algo que es muy bajo y accesible para cualquier equipo europeo.

Ojo, esta cifra es un estimado de lo que podría valer Emilio Lara, pero es claro que, en caso de que América lo quiera dejar salir, pedirían al menos unos 3 millones de euros, pues algo así ocurrió con Jorge Sánchez, jugador que se fue al Ajax y no se ‘respetó’ el valor de este portal.

Emilio Lara es considerado una de las grandes promesas del futbol, e incluso Santiago Baños, directivo del América, confesó que es probable que se vaya a jugar a Europa, aunque no sería a corto plazo, sino después ‘de algunos campeonatos e ir al Mundial’.

“Emilio en algún momento va a emigrar, esperemos que sea después de un par de títulos; que se afiance aquí, que gane un título ahora en octubre, que vaya al Mundial, regrese un año más y luego ya”, comentó.

La legión de mexicanos presente en Europa creció mucho en este mercado de verano, y si la inercia sigue, en invierno, después del Mundial de Qatar 2022, podríamos ver emigrar a otros elementos.