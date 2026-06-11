Este es el valor de Tala Rangel HOY en su debut en el Mundial 2026, tras destronar a Memo Ochoa

Javier Aguirre apostó por la titularidad de Raúl Rangel en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la Selección de Sudáfrica. El joven portero de 26 años logró ganarle la partida a Guillermo Ochoa en la competencia por el arco de la Selección Mexicana.

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El portero de Chivas logró ganarse un lugar dentro de los planes de Aguirre, compitiendo en primera instancia contra Luis Ángel Malagón. Sin embargo, la aparición de Guillermo Ochoa se logró dar a raíz de la lesión de Malagón, siendo Rangel quien terminó por consolidarse con el conjunto mexicano.

Rangel supera a Ochoa en la cuestión del valor en el mercado.|Selección Nacional de México

El valor de Raúl Rangel tras debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con Transfermarkt, Raúl Rangel cuenta con una valoración de 6.5 millones de euros. Es decir, una cotización que se traduce a 129 millones de pesos, aunque se espera que su papel dentro de la justa mundialista pueda elevar su valor dentro del mercado internacional.

El paso de Raúl Rangel en la Selección Mexicana cuenta con 15 partidos oficiales disputados. Su debut se dio el 5 de junio de 2024 en un partido amistoso frente a Uruguay, comenzando a sumar sus primeros partidos dentro del ciclo mundialista para posicionarse hoy en día como el arquero titular de la Selección Mexicana.

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El ascenso de Raúl Rangel rumbo a la Selección Mexicana

Raúl Rangel logró debutar en primera división en octubre de 2023 en un Chivas vs Toluca. Lamentablemente, el portero no logró terminar el torneo al lesionarse en el Clásico Tapatío del Apertura 2023. Sin embargo, el 2024 significó un cambio de rumbo importante al ganarse la titularidad en el conjunto rojiblanco.

|Instagram Chivas / @chivas

Fue en su primer torneo como titular en la Liga BBVA MX cuando recibió su primer llamado a la Selección Mexicana. A pesar de los cuestionamientos por su experiencia dentro del arco, Javier Aguirre le terminó por respaldar hasta que su convocatoria en selección terminó por ser una constante.

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