VALORANT presenta a Hush, una duelista capaz de manipular la realidad

El Protocolo VALORANT está a punto de recibir una nueva integrante. Riot Games presentó a Hush, una agente de tipo duelista que utiliza la telequinesis para manipular el campo de batalla, durante la gran final de VALORANT Champions Shanghai.

Originaria de Guangdong, China, Hush llega con un conjunto de habilidades que combina control, precisión y movilidad. Su capacidad para mover objetos y alterar la posición de sus rivales promete abrir nuevas posibilidades estratégicas tanto en los enfrentamientos individuales como en las jugadas coordinadas por equipo.

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De acuerdo con Nicholas Smith, diseñador de juego de agentes y armas de VALORANT, el objetivo fue crear una duelista capaz de generar oportunidades y desestabilizar a sus oponentes mediante el control de su entorno.

Estas son las habilidades de Hush

Su pasiva, Telequinesis, le permite recoger armas, interactuar con interruptores y recuperar la Spike desde una distancia mayor.

Entre sus habilidades activas destaca Cinestesia, una herramienta que atrae a los jugadores hacia el centro de una explosión y los conmociona si chocan contra una superficie u otro jugador. Esta habilidad se restablece cada dos asesinatos.

Con Orbe Flash, Hush puede lanzar un proyectil que ciega a los jugadores que lo vean explotar. Por su parte, Áncora le permite crear un punto de referencia e impulsarse hacia él después de un breve momento, además de levitar brevemente si se encuentra en el aire.

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Finalmente, Suspensión lanza un dispositivo que puede dirigirse con la retícula y detonarse para levantar a los jugadores cercanos, una herramienta que podría facilitar ataques coordinados y dejar a los rivales expuestos.

¿Cuándo llega Hush a VALORANT?

La nueva duelista estará disponible a partir del 27 de octubre de 2026, como parte de la temporada 26, Acto VI.

Su incorporación también marca un nuevo paso en el sistema de maestría de agentes, ya que Hush será la primera agente lanzada desde la implementación de esta función. Los jugadores podrán consultar su ruta de recompensas dentro del juego para descubrir los contenidos desbloqueables.

Con habilidades centradas en alterar el posicionamiento de sus rivales, Hush podría convertirse en una alternativa interesante para quienes buscan tomar la iniciativa y dominar los enfrentamientos en VALORANT.