Andrés Lillini advierte que Pumas irá por el triunfo ante Chivas

El director técnico de los Pumas habló tras la derrota del equipo universitario en la Jornada 15 ante el Atlético de San Luis.

Los Pumas de la UNAM cayeron en su visita al Atlético de San Luis en la Jornada 15 de la Liga BBVA MX, resultado que le complica el estar en zona de reclasificación y le da vital importancia a su próximo duelo frente a Chivas el fin de semana en la Guadalajara.

Te puede interesar: Atlético San Luis derrota a Pumas, y se mete de lleno al Repechaje

Resumen: Atlas vs Pumas | Jornada 6 | Clausura 2022

Pumas descarta priorizar la Concachampins

Tras el descalabro, el director técnico del conjunto auriazul, Andrés Lillini, aseguró que tuvieron una mala noche y a pesar de arrancar con muchas ausencias de gente importante en el cuadro titular, jugarán contra Chivas el próximo sábado con la intención de ganar los tres puntos y buscar la clasificación a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano.

“No vamos a priorizar porque hemos venido jugando así, el caso de Talavera, Mozo, Rogeiro no los quise arriesgar, venían con carga física importante, dolores y no me pareció arriesgarlos si no estaban al 100, acá perdemos entre todos, vamos a ir a Chivas a ganar, no nos podemos quedar fuera de la liguilla”, mencionó Andrés Lillini en conferencia de prensa.

Por otro lado ante sus sensaciones después de la derrota en el Alfonso Lastras en la que incluso no consiguieron anotar, el entrenador argentino aseguró que jugaron mal pero necesitan reaccionar lo más rápido posible.

“Cuando se pierde se aprende mucho, pero hay que reaccionar rápido y contra Chivas nos jugamos gran parte de la repesca y estar conscientes que como jugamos esta noche todo es muy complicado, tenemos que mejorar, tuvimos una mala noche”, agrefó.

Con este resultado, Pumas se queda con 19 unidades y a la espera de diferentes resultados podría terminar la jornada 15 hasta la posición 11, mientras que el Atlético de San Luis con este triunfo supera al equipo dirigido por Andrés Lillini y se coloca en el noveno sitio con 20 unidades.

Te pude interesar: El jugador de Pumas que está a prueba con el Villarreal