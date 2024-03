“Vamos por buen camino, no hemos logrado nada aún”, Fernando Ortiz, DT de Monterrey

Los Rayados de Monterrey vencieron 3-0 a los Pumas de Universidad Nacional, el triunfo fue de manera contundente, con el cual volvieron a colocarse como líderes del futbol mexicano con 22 unidades obtenidas en las primeras 10 jornadas disputadas.

La Pandilla comandada por el estratega argentino Fernando “Tano” Ortiz viven un momento pletórico, debido a que son la única escuadra dentro del futbol mexicano que se mantiene invicta en el 2024, aunado a que algunos jugadores como Brandon Vazquez se han convertido en referentes de la Liga BBVA MX.

“La idea y lo que quiere uno, tratamos lo que se refleje lo más rápido posible. Intento jugar de la misma manera, vamos por buen camino, no hemos logrado nada aún, el día de mañana entrenamos para después enfrentar la Copa (Champions Cup). Yo particularmente, no (pensar en el invicto). Cada partido es diferente, si vamos a números, o decir que somos invictos, cometeríamos un error. No lo tengo presente y los chicos tampoco”, confesó Ortiz tras vencer 3-0 a los Pumas de la UNAM en el Gigante de Acero.

Los refuerzos en Monterrey marcan diferencia contra Pumas

Las tres anotaciones de los Regiomontanos fueron obra de tres jugadores de la Pandilla, el primero del delantero mexicoamericano Brandon Vazquez, el segundo del ofensivo español Sergio Canales y el tercero del defensor azteca Gerardo Arteaga, los tres llegamos en el último año futbolístico, el cual ha sido comandado por Fernando Ortiz.

¿Canales como mediocampista? lo aclara el “Tano” Ortiz

"Sergio (Canales) ha jugado en esa posición en España, lo hace muy bien, tenemos mucho control de pelota. Germán (Berterame), si bien es un delantero, yo quería que estuviera más atrás para que llegara de sorpresa, lo han hecho bien. Víctor (Guzmán) tenía en la semana con molestia, llegó con lo justo, al medio tiempo nos manifestó que tenía molestia y yo trato de tenerlos al 100", analizó Fernando Ortiz el desempeño de sus jugadores en el terreno de juego.

