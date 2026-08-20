Así van las tablas de grupo de la Liga BBVA MX Femenil, previo a la Jornada 4 del Apertura 2026

La Liga BBVA MX Femenil esta por iniciar su cuarta jornada del Apertura 2026 y la tabla de posiciones de los grupos ha tenido algunos cambios.

Así van las tablas de posiciones de la Liga BBVA MX Femenil

La Jornada 4 puede ser clave para que varios equipos suban posiciones y se empiece a apretar la pelea por los primeros cuatro lugares.

En el caso del Grupo A, las Amazonas de Tigres UANL lideran con 9 puntos, se mantienen invitas en la competición con 11 goles a favor y solo un tanto en contra. Las Rayadas de Monterrey las acompañan en la cima, invitas pero en el segundo lugar con 9 puntos pero una diferencia de goles menor. Toluca ocupa el tercer puesto con 7 puntos y en cuarto aparece Cruz Azul con 6 puntos conseguidos cerrando así los puestos que clasifican directo a la Liguilla.

Por debajo aparece León, Querétaro, FC Juárez, Atlante y Santos Laguna comparte tres puntos cada uno, separados únicamente por la diferencia de goles: León (+1), Querétaro y Juárez (-2), Atlante (-3) y Santos (-5).

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En el Grupo B, el América dominan con 9 puntos, 18 goles a favor y apenas uno en contra. En segundo lugar aparece Chivas con 9 puntos mostrando solidez y efectividad. En tercero se encuentra Pachuca con 4 puntos y en cuarto Tijuana con tres unidades por una diferencia de goles pues Pumas UNAM y Atlético de San Luis los siguen con 3 puntos.

Atlas aparece en el séptimo lugar de la tabla con dos puntos, en octavo y noveno Necaxa y Puebla, ambos sin puntos y con diferencias negativas de -6 y -15 respectivamente.

