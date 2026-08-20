Así van las tablas de grupo de la Liga BBVA MX Femenil, previo a la Jornada 4 del Apertura 2026
Previo a que se dispute la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, conoce en que lugar va cada uno de los equipos
La Liga BBVA MX Femenil esta por iniciar su cuarta jornada del Apertura 2026 y la tabla de posiciones de los grupos ha tenido algunos cambios.
Así van las tablas de posiciones de la Liga BBVA MX Femenil
La Jornada 4 puede ser clave para que varios equipos suban posiciones y se empiece a apretar la pelea por los primeros cuatro lugares.
En el caso del Grupo A, las Amazonas de Tigres UANL lideran con 9 puntos, se mantienen invitas en la competición con 11 goles a favor y solo un tanto en contra. Las Rayadas de Monterrey las acompañan en la cima, invitas pero en el segundo lugar con 9 puntos pero una diferencia de goles menor. Toluca ocupa el tercer puesto con 7 puntos y en cuarto aparece Cruz Azul con 6 puntos conseguidos cerrando así los puestos que clasifican directo a la Liguilla.
Por debajo aparece León, Querétaro, FC Juárez, Atlante y Santos Laguna comparte tres puntos cada uno, separados únicamente por la diferencia de goles: León (+1), Querétaro y Juárez (-2), Atlante (-3) y Santos (-5).
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En el Grupo B, el América dominan con 9 puntos, 18 goles a favor y apenas uno en contra. En segundo lugar aparece Chivas con 9 puntos mostrando solidez y efectividad. En tercero se encuentra Pachuca con 4 puntos y en cuarto Tijuana con tres unidades por una diferencia de goles pues Pumas UNAM y Atlético de San Luis los siguen con 3 puntos.
Atlas aparece en el séptimo lugar de la tabla con dos puntos, en octavo y noveno Necaxa y Puebla, ambos sin puntos y con diferencias negativas de -6 y -15 respectivamente.