‘Vaquero’ Navarrete nos llena de orgullo y sé que lo va a lograr: ‘Canelo’ Álvarez

El peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ha dado un mensaje de apoyo hacia Emanuel Vaquero Navarrete, quien enfrenta de manera inminente al peleador Denys Berinchyk, por el cetro vacante de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo.

El peleador de de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, peleará por el centro de la OMB, y de ganar, podría conquistar el cuarto cetro en diferentes divisiones y sumarse a una selecta lista en el boxeo mexicano.

Canelo pertenece a esa lista de campeones en 4 categorías, y fue quien reiteró su apoyo y confianza hacia el Vaquero, de quién podrías ver su pelea esta noche de 18 de mayo, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, justo al terminar el encuentro de América vs Chivas.

El mensaje de Canelo para el Vaquero Navarrete

“Ahora a Vaquero, le acabo de mandar un video porque me enteré que peleará su cuarto título en diferente categoría. Para mí es un orgullo, sé que lo va a lograr. Es un gran peleador, con su estilo que tiene, un peleador fuerte. Me llena de orgullo, sé que lo vamos a ver triunfar. Le deseo todo el éxito del mundo, que además no lo necesita, porque sé que él lo va a lograr”.

Sobre la pelea de Vaquero vs Berinchyk

Vaquero y Berinchyk, buscan ganar el cetro vacante de la OMB que dejó vacante Devin Haney. El ucraniano llega invicto con marca de 18-0, con 9 nocaut.

Del lado de Vaquero, presenta un récord de 38 victorias con 31 nocauts y una derrota y un empate.