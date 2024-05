Vaquero Navarrete, seguro de alcanzar su cuarto título en diferentes divisiones

El peleador mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete se presentó este jueves en rueda de prensa en San Diego, California, frente a su rival Denis Berinchyk, contra quien busca ser campeón de peso ligero por la OMB y de paso, se monarca en cuatro categorías diferentes.

Vaquero Navarrete, ha forjado una carrera en el boxeo de pago desde su debut en 2012, llena de éxitos, en la que ya presume haber sido monarca de peso supergallo, pluma y superpluma.

Ahora se le presenta el desafío en la división de los ligeros y busca dar cuenta de un ucraniano que en la rueda de prensa se vio fuerte, entero y seguro de poder descifrar el boxeo complicado y arrebatado de Vaquero.

Las declaraciones de Vaquero Navarrete en el día de conferencia de prensa

“Yo creo que está de más la pregunta (¿Te imaginas siendo campeón en 4 divisiones?) creo el tan solo la oportunidad de tener un título más en una nueva división, es algo que nunca había soñado, no lo había pensado. Es algo muy nuevo y de alcanzarlo, sería una meta más consolidada y enriqueciendo mis logros. Satisfecho y alcanzaría un nuevo nivel dentro de mis metas personales. Sería orgulloso y feliz”.

“Completamente ha sido favorable. Satisfecho con todo lo que ha pasado en mi vida. Si el boxeo no hubiera llegado, sería otra persona. Se lo debo a mis entrenadores y a mis padres que me acercaron. Gracias al boxeo como tal, lejos de un status positivo en lo económico, me ha dejado mucho, aprendizajes, como persona he superado muchas cosas y me siento bendecido del boxeo y haber logrado tantas cosas”.

“Son retos personales. Me enfoco en mí, si lo logro sería lo mejor. Mi equipo debería sentirse orgullo por cómo se dan las cosas. Vivimos el momento y trabajamos bien”.

“Siempre entrenamos de una forma similar, pero diferente por el rival. Denys es ex olímpico y experiencia y esa es la parte difícil. Buscamos detectar lo que no hemos hecho y fortaleciendo lo que se ve débil en mis combates y bueno, trabajamos con energía y mentalidad de esforzarnos al cien por ciento. Creemos que puede ser un gran combate para toda la gente”.

¿Dónde y cuándo ver la pelea del Vaquero Navarrete?

El pleito de Vaquero Navarrete ante Berinchyk, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, una vez que culmine el encuentro de vuelta de Semifinal, entre América y Chivas.