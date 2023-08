Vaquero Navarrete vs Oscar Valdez | Horario y dónde ver la pelea de Box

La pelea más esperada entre mexicanos está solo unos días de suceder en Arizona: Emanuel Vaquero Navarrete se enfrenta a Oscar Valdez, exponiendo su corona de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, en pleito que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El combate levanta toda la expectativa pues enfrenta a dos mexicanos, que viven un momento importante lo que hace aún más llamativa la contienda a celebrarse en la Desert Diamond Arena, de Arizona.

El pleito es el sábado 12 de agosto y la podrás ver cerca de las 11:00 PM gratis por Azteca Siete.

Vaquero Navarrete no duda en que pueda nacer una rivalidad

Tanto Vaquero como Oscar Valdez han hablado del nocaut, de las ganas que tienen por terminar la pelea por esa vía y de no dejar dudas en el choque de la superioridad.

Pero también Vaquero Navarrete, aseguró que en este choque, se podría dar el nacimiento de una rivalidad única entre mexicanos, no descarta que se venga una saga de peleas o una trilogía.

“Tiene los elementos para pensar en que suceda una trilogía o una buena saga. Me inclino porque puede ser un gran combate o una saga. Todos los ingredientes están, dependemos en que se den buenas cosas en el ring”.

Oscar Valdez le apuesta a su entrenamiento para vencer y luchar 12 rounds

El boxeador Oscar Valdez indicó que pese a anhelar ganar por nocaut, no ha entrenado ninguna pelea para llevarse la victoria por esa vía. Recalcó que entrena para pelear y dar lo mejor desde el round 1 hasta el round 12.

“Nunca he planeado un KO, me preparo para pelear desde el primer hasta el doceavo round con todo mi esfuerzo. El Vaquero se puede ir a la lona pero es un boxeador que no se va a rendir. Así somos los mexicanos, no nos rendimos arriba del ring”, acotó Oscar Valdez.