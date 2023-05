Vasyl Lomachenko está de fiesta a solo 8 días de crucial batalla ante Haney

Estando a solo ocho días de una senda batalla de boxeo, ningún boxeador debería estar celebrando, pero en el caso de Vasyl Lomachenko tiene todos los motivos para hacerlo, pues se cumplen años de su más grande hazaña en el boxeo profesional.

El peleador de peso ligero de origen ucraniano, tiene el 20 de mayo, un enfrentamiento ante Devin Haney, monarca indiscutido de los ligeros en Las Vegas, duelo para el cual está enfocado y preparado para demostrar que aún tiene altísimas facultades para estar en la élite.

Esta división de los ligeros, es la más brava del mundo, con Haney con los 4 cetros y Loma como el boxeador al acecho. Pero además está Gervonta Davis, Ryan García, Kambosos, Pitbull Cruz, William Zepeda y hasta Shakur Stevenson o Vaquero Navarrete si es que sube de peso.

El estilo de Vasyl Lomachenko lo ha llevado a la cima del boxeo en el mundo

Lomachenko tiene aniversario de su hazaña como campeón

Lomachenko fue entre 2018 y 2020, el mejor libra por libra del mundo, siendo una de las victorias que lo catapultó, la conseguida un 12 de mayo del 2018 ante Jorge Linares.

Y es que Loma, tras haber sido campeón pluma y superpluma, se decidió a brincar a las 135 libras y medirse ante el monarca Jorge Linares, quien defendió cabalmente su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo, mandando a Lomachenko a la lona en el sexto giro con un impresionante golpe al mentón, del cual el ucraniano logró reponerse.

El ahora ex peleador de guerra, aquella noche no se dio por vencido y en el décimo episodio sacó una ráfaga de golpes que envió al suelo al venezonalo recibiendo la cuenta de protección, que no pudo superar para dejar su correa en manos del europeo.

No solo se coronaba monarca de los ligeros por la AMB, si no que se apuntaba en la historia como monarca de tres divisiones diferentes.

GETTY

Lomachenko acepta que fue una persona egoísta

Loma, como uno de los grandes de los últimos tiempos, tuvo su gran tropiezo el 17 de octubre del 2020, cuando expuso las coronas de la AMB, OMB y FIB ante Teófimo López, quien le venció por decisión unánime.

Casi tres años más tarde, Lomachenko tiene la chance de recuperar lo que alguna vez fue suyo, y acepta que hasta hace un tiempo, fue una persona egoísta, por lo que esa derrota sonada tuvo también una gran enseñanza.

“Lo que pasó en mi vida fue que perdí esos tres cinturones y perdí esa pelea (contra Teofilo López). Pero gané algo mucho más grande que esos tres cinturones. Para mí fue algo muy bueno y ahora lo entiendo.

Ahora empiezo a vivir una segunda vida como un hombre diferente. Era un hombre que quería conquistar el mundo. Por dentro mi ego era muy grande. Mucha gente no vio esto, pero después de mi derrota, yo me vi a mí mismo y comencé a cambiar”.