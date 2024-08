Veljko Paunovic explica la razón de la inminente salida de Tigres de Luis Quiñones

El conjunto de Tigres recibe este sábado al Guadalajara en el regreso del Apertura 2024 tras el parón por la Leagues Cup, y previo al duelo frente a Chivas este sábado en el Volcán Universitario, el director técnico Veljko Paunovic aclaró la razón de la inminente salida del colombiano Luis Quiñones.

“El tema de Luis Quiñones lleva mucho tiempo antes de que lleguemos acá. Hemos llegado a la conclusión que tenemos que resolver esta situación, hablamos entre todas las partes y pensamos que lo mejor es encontrarle una salida, buscar lo mejor para él y su familia, también para nuestro equipo; por lo tanto, no está apartado, pero no forma parte del grupo que se prepara para competir, vamos a ver si encontramos una salida”, mencionó Paunovic sobre el atacante sudamericano.

Por otro lado Paunovic aseguró que en el fútbol no hay ventajas o desventajas como la que puede pensar al conocer a la mayoría de los jugadores de Chivas.

“Yo soy muy cauto en cuanto a hablar de ventajas y desventajas, no me creo mejor que nadie ni peor, me gusta mantenerme enfocado a las cosas que controlo, conocer al equipo es algo que el rival puede usar en contra, puedo esperar algo y no quiero desviarme por este camino, nuestro enfoque es como todos los demás partidos, pero no nos desviamos, que se trata de mi partido contra mi ex equipo, es contra un gran rival, quiero rendimiento de los jugadores y apoyo de los aficionados”, mencionó Paunovic.

Por ahora Tigres prepara su regreso al Apertura 2024 este sábado frente a Chivas en el Volcán Universitario, un partido qué podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7 a las 6:50 de la tarde.

