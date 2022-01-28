Ver gratis EN VIVO Atlante vs Tapatío | Liga BBVA Expansión MX

El campeón de la Liga BBVA Expasión MX busca su primera victoria. El Atlante recibe en estadio azulgrana al Tapatío, sublíder del certamen formativo del futbol mexicano, después de tres fechas disputadas.

Con un par de empates y una derrota Los Portos buscarán sumar su primeras tres unidades en el torneo, para poder empezar a soñar con el bicampeonato, pero para nada será fácil, que los de Guadalajara suman tres victorias al hilo, con cinco goles a favor y cero en contra.

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