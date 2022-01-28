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Ver gratis EN VIVO Atlante vs Tapatío | Liga BBVA Expansión MX

La actividad en la Liga BBVA Expasión MX no para, y este jueves traemos para ti al campeón del torneo pasado, el Atlante, que se mide ante el Tapatío

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Escrito por: Azteca Deportes

El campeón de la Liga BBVA Expasión MX busca su primera victoria. El Atlante recibe en estadio azulgrana al Tapatío, sublíder del certamen formativo del futbol mexicano, después de tres fechas disputadas.

Con un par de empates y una derrota Los Portos buscarán sumar su primeras tres unidades en el torneo, para poder empezar a soñar con el bicampeonato, pero para nada será fácil, que los de Guadalajara suman tres victorias al hilo, con cinco goles a favor y cero en contra.

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Ver EN VIVO gratis | Atlante vs Tapatío

No te pierads este partidazo de la Jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX entre el Atlante y el Tapatío, por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App oficial de Azteca Deportes, con la mejor narración del mundo mundial.

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