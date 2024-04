Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Cruz Azul

Este viernes 12 de abril del 2024, arranca la actividad de la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Son tres partidos los que se van a disputar, los cuales son: Querétaro vs Mazatlán, Puebla vs Cruz Azul y Necaxa vs Santos.

El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. Puebla llega en el último lugar con cinco puntos conseguidos, fue el primer equipo en quedar eliminado del torneo.

Por otra parte, Cruz Azul se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos. Busca la victoria para asegurar su lugar en el Play In y acercarse a la lucha por el primer lugar y los puestos de lugares directos a Liguilla.

Cruz Azul es favorito ante el Puebla, y conseguir su pase al Play In

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis por Azteca Siete, en la App y Página Web de Azteca Deportes. En el partido tendrás el análisis y la narración de: Christian Martinoli, Omar Villarreal, Luis García, Zague y Carlos Salgado.

