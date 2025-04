Ver EN VIVO y GRATIS el FC Juárez vs Pumas del Play In de la Liga BBVA MX del Clausura 2025

¡La emoción del FC Juárez vs Pumas está a punto de encender el Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX! Este domingo 27 de abril, el Estadio Olímpico Benito Juárez será testigo de un duelo a muerte donde ambos equipos buscarán mantener viva su ilusión de alcanzar la Liguilla. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar del FC Juárez vs Pumas en vivo y gratis.

Juárez vs Pumas| Liga BBVA MX | Play-In | Clausura 2025

Te puede interesar: Aquí puedes ver el FC Juárez vs Pumas EN VIVO y GRATIS

¿A qué hora es el FC Juárez vs Pumas?

El partido del Play In entre FC Juárez vs Pumas está programado para disputarse el domingo 27 de abril a las 16:50 horas (tiempo del centro de México). El ganador avanzará a un segundo duelo por el boleto a los Cuartos de Final.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el FC Juárez vs Pumas?

La transmisión del FC Juárez vs Pumas estará disponible EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete, en el sitio web y la App de TV Azteca Deportes.

El encuentro tendrá la narración apasionada de Christian Martinoli, los análisis de David Medrano, Jesús Joel Fuentes y Álvaro López Sordo, quienes llevarán cada momento del Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con el estilo único que caracteriza a TV Azteca Deportes.

Así llegan Juárez y Pumas para el Play In

FC Juárez logró entrar al Play In del Clausura 2025 como noveno de la tabla con 24 puntos, impulsados por la localía y el liderazgo de su técnico Martín Varini. Los Bravos han mostrado solidez en casa, con cuatro victorias en el torneo. Por su parte, Pumas, décimo con 21 puntos, busca tener éxito bajo la dirección de Efraín Juárez. A pesar de una racha irregular, los universitarios confían en su experiencia para superar este duelo.

El equipo que se lleve la victoria se enfrentará al equipo perdedor entre Rayados de Monterrey vs Pachuca por el último boleto a los Cuartos de Final.