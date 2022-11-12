Celaya vs Atlante EN VIVO | Final Liga de Expansión Apertura 2022

La Final de la Liga de Expansión ya llegó. Celaya vs Atlante por la máxima gloria del Apertura 2022, luego de que en el partido de ida hayan quedado empatados sin goles. Ambos buscarán tomar ventaja para quedarse con el título.

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Así llegan Celaya y Atlante

El camino del Celaya hasta la final de la Liga BBVA Expansiòn MX, comenzó en los Cuartos de Final, cuando superaron a los Alacranes de Durango por marcador global de 2-0. Posteriormente en las semifinales se impusieron por 3-1 a los Cimarrones de Sonora.

Por su parte, Atlante dejó en el camino a los Mineros de Zacatecas, eliminando en semifinales a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, por marcado global de 2-1. Los Potros clasificaron como segundos, precisamente debajo del Celaya.

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