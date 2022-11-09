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Christian ‘Hobbit’ Bermúdez: “Me siento de 25 años”

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez debutó con el Atlante y fue etiquetado como una perla del futbol mexicano, ahora el crack se siente rejuvenecido previo a la final

hobbit
hobbit|OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT

Escrito por: Carlos Salgado

Más de 15 años han pasado desde que Christian 'Hobbit' Bermúdez debutó con el Atlante y fue etiquetado como una perla del futbol mexicano. Con 35 años de edad y antes de disputar la final de la Liga BBVA Expansión MX, el talentoso jugador ha recuperado sensaciones de su mejor época y tiene claro el porqué.

"La mentalidad es muy importante, el que yo me convenza de que me siento bien, de que estoy disfrutando del futbol. Eso me genera ese extra para sentirme en muy buen momento, no hay dolores físicos, no hay situaciones mentales. Yo me encuentro como si fuera de 25 años, todavía hay 'Hobbit' para mucho rato, porque sigo disfrutando del futbol y porque sigo aprendiendo", dijo, en entrevista con Azteca Deportes.

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La estafeta de líder en el equipo de sus amores ha sido un proceso natural y, mientras compite en una Liga cuyo objetivo es la formación y desarrollo de jóvenes prospectos, pone el ejemplo a quienes dan sus primeros pasos en el profesionalismo.

"El que los demás vean que sigo disfrutando del futbol, que sigo siendo intenso, que sigo aprendiendo de mis compañeros; ellos lo ven. Si yo corro, alguien más joven va a decir: 'mira lo que está corriendo el 'Hobbit', ni modo que yo no corra'. Defender los colores, lo que representa la institución, poner mi experiencia dentro de la cancha, aportar y todos esos ingredientes van a estar", apuntó, antes de recibir al Celaya por el juego de ida.

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Bermúdez aún sueña con volver a jugar en la Liga BBVA MX

El futbolista, campeón en el máximo circuito con el Atlante y el América, aseguró que no pierde la ilusión de volver a los reflectores que otorga la categoría reina del balompié azteca.

"El sueño siempre está ahí, porque hemos tenido mucha regularidad desde que está la Liga de Expansión. Nuestro futbol es muy alegre, muy valiente, muy intenso en cualquier cancha. Si hablamos de merecer, yo creo que Atlante está en primer lugar", reflexionó, con respecto a las aspiraciones de ascender que tienen los clubes.

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La final entre los Toros y los Potros de Hierro pondrá de frente a los dos mejores equipos del torneo y el 'Hobbit', con la misma alegría que hace tres lustros, reconoce la labor de sus compañeros.

"Cada vez me siento más feliz, porque el Atlante está en otra final, creo que hicimos un excelente torneo y, muy merecidamente, estamos acá", finalizó.

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