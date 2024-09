Ver gratis y En Vivo, la pelea de Jaime Munguía vs Erik Bazinyan

Esta noche Jaime Munguía se medirá ante Erik Bazinyan, un peleador de Armenia que podría complicar al tijuanense en este pleito a celebrarse en Arizona, que podrás ver totalmente EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.

El duelo ha sido muy esperado, pues enfrenta a un peleador de alto nivel como lo es Munguía, quien se verá las caras ante un invicto en el boxeo profesional en 33 compromisos, lo que pronostica una pelea aguerrida.

Munguía va con la firme idea de componer el camino luego de la derrota que tuvo ante Saúl Álvarez en mayo pasado, y sabiendo que con una victoria, se coloca en la posición para pensar en un campeonato en la categoría de los supermedianos.

Bazinyan, oriundo de Armenia, pero avecindado en Canadá desea por su parte darle un tropiezo a Munguía, siendo este el escalón que lo lleve a la línea de los peleadores de renombre en la categoría.

Munguía sabe que su rival no es sencillo, que el invicto no es una condición casual en su contrincante y por eso se dedicó en su preparación en Big Bear, para no dejar puntos a la deriva teniendo de nuevo en su esquina a Erik ‘Terrible’ Morales.

Superaron la báscula Munguía y Bazinyan

En primera instancia subió Bazinyan y marcó en la báscula 167.9 libras para superar el reto y estar del otro lado rumbo al pleito de supermedianos.

Luego subió Jaime Munguía, quien al ritmo de la banda se colocó en la báscula y marcó 167.7 libras.

ZANFER

El perfil de Munguía y Bazinyan, de cara al combate

Jaime Munguía

Nación: México

Récord: 43 (34 KOS)-1-0

Apodo: /

Edad: 27 años

Debut: 2013-07-13

Erik Bazinyan

Nación: Armenia

Récord: 32 (23 KOS)-0-1

Apodo: BZO

Edad: 29 años

Debut: 2013-09-21

Box Azteca transmitirá pelea de Jaime Munguía

La pelea de Jaime Munguía en contra de Bazinyan la podrás ver En Vivo a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app este viernes al terminar Puebla contra Pachuca en una transmisión especial por el retorno del tijuanense.