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Jaime Munguía, sin problemas en la báscula para su pelea ante Rosado

Jaime Munguía choca ante Gabriel Rosado el próximo sábado 13 de noviembre, en la división de los medianos en donde tendrá su cuarta reyerta.

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Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Jaime Munguía superó este viernes el primer rival para su pelea 38 como profesional, que podrás ver este sábado 13 de noviembre por Box Azteca, en la que se enfrentará ante Gabriel Rosado.

Munguía tiene agendado un compromiso que llama la atención, pues su contrincante es boricua, tiene facultades, ambiciones y está decidido en demostrar en que la diferencia de edades no tendrá influencia en el combate.

Jaime Munguía, se alistó por al menos 3 meses en el Centro Ceremonial Otomí, bajo las instrucciones de Erick “Terrible” Morales, para encarar este compromiso, motivo por el cual manifestó que el entrenamiento para su duelo de este sábado, ha sido el más complejo e intenso de su carrera.

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Sin problemas en la báscula Munguía y Rosado

Jaime Munguía, de 25 años de edad ha sido monarca de peso superwelter por la Organización Mundial de Boxeo, pero dejó la división, pues el desgaste para dar el peso lo mermaban, más allá de salir victorioso.

Munguía ahora en los medianos logra subir a la báscula sin mayores dificultades y poderoso para el duelo, precisamente como ocurrió este viernes en Anaheim, California.

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Munguía, en su turno en la romana, dio las 160 libras que son el límite de la división de los medianos, luciendo un físico poderoso, y un rostro motivado por la batalla.

Por su parte Gabriel Rosado, de 35 años de edad estuvo por debajo, marcado 159.4 libras para hacer oficial el combate que podrás ver por Box Azteca.

Box Azteca transmitirá en vivo Munguía vs Rosado

Jaime Munguía tiene un serio compromiso en La Casa del Boxeo, que podrás ver desde las 11:00 PM en vivo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación. Para el tijuanense, será una reyerta intensa, pues Gabriel Rosado goza de mucha experiencia y tiene bravura.

Munguía viene recargado por su intensa preparación y decidido a sumar adeptos para alcanzar una oportunidad campeonil como peso medio.

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