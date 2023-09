Ver Querétaro vs León EN VIVO y Gratis | Apertura 2023

Este viernes 29 de septiembre de 2023, continúa la actividad de la Jornada 10 de la Liga BBVA. Son tres partidos los que se disputan, los cuales son: Querétaro vs León, Atlético de San Luis y Tijuana vs Juárez.

El partido que inicia con las emociones del día es: Querétaro vs León, el juego inicia en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México). Se jugará en el Estadio La Corregidora.

Así llega Querétaro y León

El conjunto de los Gallos llegan en la posición número 13 con once puntos conseguidos, once goles anotados y 16 recibidos. En el caso de León, llega en el onceavo lugar con once puntos conseguidos, 11 goles anotados y 12 recibidos.

¿Dónde ver gratis Querétaro vs León?

El partido lo podrás ver totalmente gratis y en vivo a través de Azteca Siete, en la pagina web y en la APP de Azteca Deportes.

