Ver gratis México vs Costa Rica EN VIVO | Copa Oro 2023

La Selección Mexicana se enfrenta a Costa Rica en la instancia de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023. El equipo dirigido por Jaime Lozano llega al encuentro luego de haber perdido en la Jornada 3 de la Fase de Grupos frente a Qatar, encuentro en el que el combinado azteca vio la derrota por 1-0.

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A pesar de caer en la Fecha 3 de la primera etapa de la competencia de Concacaf, México pudo avanzar a la siguiente ronda liderando el Grupo B del certamen, por lo que se van enfrenar al segundo lugar del Sector C, en el que los 'Ticos' quedaron por debajo de Panamá, sin embargo, el conjunto comandado por Luis Fernando Suárez encara el compromiso de Cuartos de Final tras haber goleado a Martinica por marcador de 6-4.

México vs Costa Rica va a ser transmitido por TV Azteca

El encuentro de México vs Costa Rica, correspondiente a la ronda de eliminatoria directa de la Copa Oro 2023, lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes en punto de las 19:50 horas, tiempo de la CDMX.

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