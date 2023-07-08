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¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Oro?

La Copa Oro está en su etapa decisiva, con partidos de eliminación directa, desde los cuartos de final, pasando por semifinales y cerrando con la gran final

Selección Mexicana en Copa Oro 2023.jpg

Escrito por: Salvador Hernández

La edición 2023 de la Copa de Oro está en su etapa de definición, pues estamos en los juegos de eliminación directa, las selecciones que aún siguen vivas buscarán levantar el título que los acredite como el mejor combinado de la zona.

Ocho equipos se disputaran cuatro lugares para disputar las semifinales de dicho certamen continental, son las siguientes: Panamá, Qatar, México, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Estados Unidos, selecciones que competirán por pasar de fase.

Cuartos de final de la Copa Oro

Panamá vs Qatar | AT&T Stadium

México vs Costa Rica | AT&T Stadium

Guatemala vs Jamaica | TQL Stadium

Estados Unidos vs Canadá | TQL Stadium

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

¿Cuándo son las semifinales de la Copa Oro?

De estos anteriores enfrentamientos saldrán las selecciones que pelarán el pase a la final, dicha instancia se disputará el miércoles 12 de junio, la primera llave se realizará en Snapdragon Stadium, inmueble ubicado en San Diego, California.

Mientras que el otro enfrentamiento tendrá como escenario el majestuoso Allegiant Stadium, que está en Las Vegas, Nevada; estas son las sedes de las semifinales de la Copa Oro en su edición del 2023.

Te puede interesar: México buscará su pase a las semifinales de la Copa Oro 2023 ante Costa Rica, y este podría ser 11 titular de Jaime Lozano para los Cuartos de Final

TV Azteca transmite la Copa Oro 2023

Toda la actividad de la Selección Azteca en la Copa Oro 2023 la podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes. es decir aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes y los mejores momentos por medio de nuestra redes sociales.

Los partidos serán narrador por los mejores comentaristas de Mexico, encabezados por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague, Inés Sain y siguiendo todas las acciones de la Selección Mexicana están David Medrano, Omar Villarreal y Gerardo Velázquez de León.

Te puede interesar: Así le ha ido a México en partidos de cuartos de final de Copa Oro

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