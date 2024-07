La verdadera razón por la que Kylian Mbappé salió del partido contra Portugal

La salida de Kylian Mbappé del partido contra Portugal se produjo en un momento crucial, cuando el marcador se encontraba empatado 0-0 y se encaminaba a la definición desde los once pasos. El jugador francés, no ha tenido un gran torneo, se le ha visto con un nivel muy bajo y no ha jugado todos los minutos por la lesión que sufrió en la nariz en el debut de la selección de Francia en la EURO 2024 contra la selección de Austria.

El astro francés inició de titular en el encuentro, pero para su mala fortuna recibió un fuerte golpe en el rostro durante los primeros minutos del segundo tiempo del partido.

Portugal estaba con todo al ataque y Francia se notaba muy mesurada, un partido muy ríspido e intenso, pero sin muchas emociones, llegó un centro pasado para Bernardo Silva y el jugador portugués conecto un fuerte remate de cabeza que impacto de lleno en el rostro de Mbappé lo que encendió las alarmas por su reciente lesión en la nariz que lo obligó a usar una máscara para protegerse.

El flamante fichaje del Real Madrid estuvo durante algunos minutos en el suelo y comenzó a tomarse la nariz para revisar si su fractura de tabique se había agravado. Jugadores y cuerpo técnico se notaban preocupados, pero afortunadamente, la situación no pasó a mayores y después de un momento Kylian regresó al campo. Sin embargo, en la prórroga el jugador francés salió de cambio lo que sorprendió a propios y extraños.

¿Por qué Kylian Mbappé salió del partido antes de los penales?

La selección francesa logró clasificarse a las semifinales del torneo más importante de Europa al ganarle en penales a la selección de Portugal.

Al finalizar el encuentro el estratega Didier Deschamps fue cuestionado en la conferencia de prensa sobre la verdadera razón por la que su estrella Kylian Mbappé abandonó el terreno de juego en un momento tan importante para su selección a lo que comentó: “Se le notaba cansado y no es fácil. Le vi pasar apuros en la primera parte de la prórroga. Siempre ha sido sincero conmigo y con el grupo, me pareció normal que pidiera salir del encuentro”.



De esta forma el seleccionador francés aclaró que fue el propio Kylian Mbappé quién solicitó ser sustituido por cansancio.

