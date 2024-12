La polémica confesión de Verstappen: “Cruzaré la línea si es necesario para ganar”

Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, no tiene reparos en justificar su estilo de conducción agresivo, incluso cuando esto lo pone en el centro de la polémica. En una temporada 2024 repleta de duelos con Lando Norris, el neerlandés dejó claro que no teme cruzar los límites para lograr sus objetivos, aunque eso signifique enfrentar críticas o sanciones.

El piloto de Red Bull, tras ser desafiado como nunca por McLaren y Ferrari , protagonizó algunos de los momentos más tensos del campeonato. En México, Verstappen empujó a Norris fuera de la pista, lo que le valió dos penalizaciones de 10 segundos y un aluvión de críticas tanto de los medios como de los aficionados. Sin embargo, para Max, todo es parte del juego.



Verstappen defiende a Checo Pérez y señala a Red Bull como el verdadero culpable en 2024

“No todos tienen la mentalidad de un campeón”



En una entrevista al cierre de la temporada, Verstappen respondió a los comentarios de Zak Brown, CEO de McLaren, quien cuestionó sus maniobras. “Es un piloto increíble, pero no necesita conducir así", había dicho Brown. La respuesta de Verstappen no tardó en llegar: “Ellos no entienden lo que se necesita para ser campeón del mundo. Siempre iré al límite, y si tengo que cruzar una línea, lo haré. Así se gana un título”.

El neerlandés defendió su postura al recalcar que el incidente con Norris no le generó arrepentimientos: “No, para nada. Creo que gané puntos allí. A veces, para lograr el máximo, hay que ir más allá del límite, y no todos lo entienden”.

Te puede interesar: De polémica a inspiración: Verstappen cumple sanción comunitaria de la FIA en Ruanda

Críticas a McLaren y su aprendizaje en la lucha por títulos



Además de justificar sus acciones, Verstappen señaló la inexperiencia de McLaren como un factor clave en su derrota frente a Red Bull. Según él, Norris podría haber ganado el campeonato de pilotos si su equipo hubiera tomado decisiones más acertadas: “Tenían un coche increíble este año, pero les faltó consistencia. Perdieron oportunidades clave que les habrían dado ventaja”.

Verstappen también apuntó al uso poco decidido de las órdenes de equipo por parte de McLaren, subrayando que la falta de preparación fue evidente en momentos cruciales. “Para ser campeón, hay que estar listo para todo. Ellos aún tienen mucho que aprender”, concluyó.