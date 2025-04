“No fue un error”: Verstappen CONFIRMA que está HARTO de Red Bull

Max Verstappen ha encendido un nuevo capítulo en la tensa novela interna de Red Bull. Esta vez no fue en la pista ni en una rueda de prensa, sino con un simple “like” en Instagram que desató un vendaval.

Te puede interesar: Checo Pérez no tenía el mismo auto: la acusación que pone a Red Bull en el ojo del huracán

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

“No fue un error”: Verstappen habla claro

Durante las actividades previas al Gran Premio de Japón, el campeón del mundo fue interrogado sobre su interacción con una publicación del ex piloto Giedo Van der Garde , quien criticaba duramente la forma en que Red Bull echó a Liam Lawson después de solo dos carreras.

Lejos de negarlo o suavizarlo, Verstappen respondió con frialdad: “Me gustó el comentario, el texto… así que supongo que habla por sí solo. No fue un error”. Luego añadió que ya había expresado su punto de vista dentro del equipo y que no todo tiene que hacerse público. Pero el mensaje, sin duda, ya había sido enviado.

Red Bull, bajo fuego por su trato a Lawson

La decisión de despedir a Lawson y subir a Yuki Tsunoda antes de su carrera de casa sigue generando polémica. Helmut Marko ya había reconocido que Verstappen estaba molesto con la movida, y ahora el propio neerlandés lo ha confirmado.

En la publicación en cuestión, Van der Garde acusaba al equipo de “destruir el ánimo” de Lawson y sugería que el movimiento fue más una reacción de pánico que una decisión deportiva. Incluso Jos Verstappen, padre de Max, comentó deseándole éxito a Liam y afirmando que merece un lugar en la F1.

Te puede interesar: “Ahora entienden lo que yo viví”: Checo Pérez lanza dardo tras el desastre de Lawson

¿Crisis en el paraíso?

Con cinco compañeros distintos desde 2018 y el equipo en medio de un clima de tensión, Verstappen parece estar cada vez más incómodo. El “like” no fue un error… fue un mensaje. Y en Red Bull lo recibieron alto y claro.