Verstappen dedica triunfo al dueño de Red Bull, fallecido el sábado

El neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, aseguró que tenía que ganar este domingo el Gran Premio de Estados Unidos y el Mundial de Constructores en homenaje al propietario de Red Bull, el empresario austríaco Dietrich Mateschitz, que falleció el sábado.

“Sin duda, Dietrich significa mucho para nosotros, ha sido instrumental para el equipo y queríamos tener un gran resultado”, comentó en la entrevista a pie de pista.

Verstappen sufrió por una parada de 11 segundos

El campeón del Mundial de pilotos tuvo que recomponerse después de una parada de 11 segundos en boxes para imponerse por decimotercera ocasión esta temporada.

“Ha sido una carrera dura. Todo pintaba bien pero la parada fue un poco más larga de lo que nos hubiera gustado así que tuve que volver a remontar y lo dimos todo en la pista. Es un fin de semana muy difícil para nosotros así que sin duda se lo dedico a Dietrich y a todo lo que ha hecho por todos”, indicó.

“Hoy teníamos que ganar y después de la parada no pintaba bien pero lo he dado todo y he empujado hasta el límite para remontar”, añadió el nacido en los Países Bajos.

Verstappen recordó que tenían “una gran oportunidad de ganar el Campeonato de Constructores” en el Circuito de las Américas y dijo que lo querían hacer, además, “con estilo”.

Para apuntarse el triunfo tuvo que mantener un pulso final con el británico Lewis Hamilton en “una gran pista para batallar”.

Hamilton lamenta no haber alcanzado a Verstappen

El británico Lewis Hamilton, de la escudería de Mercedes, lamentó que la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos se le escapara en las últimas vueltas ante el empuje del neerlandés Max Verstappen, pero se felicitó por el paso adelante de su escudería.

“Hemos venido con mejoras, acortamos un poquito la diferencia y he estado tan, tan cerca (de la victoria)… He hecho todo lo que he podido para estar por delante, pero (Verstappen) era un poquito más rápido que nosotros. Ha habido una gran estrategia y ha sido una gran carrera con Red Bull”, dijo a finalizar la competencia.