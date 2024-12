Max Verstappen acusa: “Hubo equipos que hicieron trampa en 2024"

Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, ha encendido la polémica al sugerir que durante 2024 hubo equipos que aprovecharon tácticas cuestionables para superar a Red Bull. En una rueda de prensa en Las Vegas, el neerlandés fue tajante: “Hubo cosas en segundo plano que nos dejaron sin oportunidad en ciertas carreras. Lo sé seguro, pero nadie lo admitirá nunca”.

La historia de Checo Pérez y Red Bull llega a su fin

¿Trampas ocultas en 2024?



Verstappen no mencionó nombres, pero Red Bull estuvo en el ojo del huracán al acusar a McLaren de usar un supuesto truco con agua en los neumáticos, algo que la FIA desestimó. Sin embargo, Max dejó entrever que hubo prácticas que podrían haber violado las reglas técnicas, afectando directamente el desempeño de Red Bull en la pista.

Te puede interesar: ¿Indirecta a Checo? Horner elogia a Verstappen y sugiere que otros no soportan la presión

“En algunas carreras simplemente no tuvimos ninguna oportunidad. Pasaron cosas que no cuadraban, pero no creo que alguien vaya a levantar la mano y admitirlo”, aseguró el campeón del mundo, dejando claro su frustración por lo que considera un entorno injusto.

Un título con más obstáculos de lo esperado



Aunque Verstappen logró su cuarto título mundial , la temporada 2024 fue mucho más complicada de lo previsto. Tras un inicio dominante, Red Bull enfrentó problemas técnicos y perdió competitividad frente a escuderías como McLaren y Ferrari. Según Max, su experiencia y capacidad para mantener la calma fueron cruciales en los momentos más difíciles.

Además, destacó que su intervención directa ayudó a identificar problemas clave en el desarrollo del RB20, permitiendo mejoras significativas en el Gran Premio de Austin. Sin embargo, el neerlandés no se mostró del todo optimista para 2025 si Red Bull no soluciona sus debilidades.

Te puede interesar: Max Verstappen reacciona al anuncio de la partida de Checo Pérez de Red Bull

“Si seguimos así, no seré campeón el año que viene”



Verstappen envió un mensaje claro a su equipo: “Necesitamos mejorar mucho. Sabemos cuáles son nuestros puntos débiles: curvas lentas, baches y bordillos. Si seguimos igual, será imposible repetir el campeonato”.

Con una mezcla de confianza en su equipo técnico y preocupación por lo que considera un entorno poco transparente, Max Verstappen cerró el año no solo como campeón, sino también como una de las voces más críticas de la Fórmula 1.