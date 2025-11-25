¿Vestidor roto? Vinicius Jr no habría renovado su contrato con el Real Madrid por la mala relación con Xabi Alonso

El Real Madrid vive momentos de incertidumbre con la renovación de Vinicius Jr, la estrella del conjunto "Merengue" habría informado al club que de momento no está dispuesto a extender su estadía en el club por la tensa relación que mantiene con el técnico español, Xabi Alonso, el brasileño tiene contrato hasta el 2027.

A pesar de las últimas declaraciones del técnico "Merengue" en donde señaló que el vestidor del equipo se mantiene unido, las muestras por parte del brasileño dentro y fuera de la cancha han mostrado lo contrario, sus gestos cada vez que abandona la cancha de cambio han evidenciado la mala relación entre el técnico y Vini.

¿Podría salir Vini Jr del Real Madrid?

El Madrid quiere mantener al futbolista de 25 años por más tiempo en el plantel como una de las figuras del equipo que más genera dentro y fuera del campo, Vini es el tercer jugador que más camisetas vende del cuadro blanco, esta temporada registra 6 goles y 5 asistencias en 23 partidos.

De no llegar a un acuerdo en los próximos meses la directiva del "Madrid" podría evaluar en ponerlo a la venta en el mercado de verano del próximo año o usarlo como moneda de cambio por otro futbolista, el valor de Vinicius supera los 150 millones de dólares.

