Menospreciaron la victoria de México en sub 17 vs Argentina, ahora celebran un triunfo de la selección albiceleste de talla baja en Copa América

La rivalidad entre las aficiones de México y Argentina abre un nuevo capítulo, luego de que la Selección Albiceleste de talla baja se impusiera por goleada de 4-1 sobre su similar Azteca en la Copa América de la especialidad que se disputa en Paraguay, lo que desató las burlas de los aficionados a través de las redes sociales.

Afición argentina se burla de México por victoria en Copa América de talla baja

La afición de Argentina celebró en grande la victoria del seleccionado argentino de talla baja en la Copa América de la especialidad y a través de las redes sociales alardearon sobre el triunfo sobre México.

Las redes sociales se han convertido en el escaparate en donde los aficionados tanto de Argentina como de México discuten sobre los triunfos y fracasos de sus seleccionados, sin importar la competencia.

En el Mundial Sub 17 que se disputó recientemente, los argentinos menospreciaron el triunfo mexicano a su combinado a través de la instancia de penales, pero ahora han celebrado por todo lo alto la victoria albiceleste de talla baja.

"De hijo, ya". "Ni con la 'chiquitolina' del Chapulín Colorado pueden los mexicanos". "Los mechiquitos". "Les ganamos hasta en la sopa". "Todo en su lugar". "Más mechico que nunca", fueron algunos de los comentarios que emitieron los aficionados argentinos a través de las redes sociales.

¿Cuándo volverá a jugar México en la Copa América de talla baja?

La Selección Mexicana de talla baja volverá a jugar en la Copa América de la especialidad Paraguay 2025 este martes 25 de noviembre en contra de su similar de Guatemala.

Posteriormente, volverá a las acciones el miércoles 26 de noviembre frente a Colombia, ambos encuentros en actividad del Grupo B del torneo.

