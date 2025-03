El problema a resolver por Vicente Sánchez, post fecha FIFA

El director técnico de Cruz Azul tendrá un serio problema en los próximos días y semanas, lo que tendría algo inquieto el vestidor cementero de cara al cierre de la temporada incluyendo el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX y las rondas definitivas de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Es transmitirle un poco como persona lo que puedo mejorar, lo que pasó atrás no se puede cambiar entonces con ese pensamiento, vamos dia a día hay que corregir y no hablo del entorno, no me enfoco en cosas que uno no puede controlar, nos enfocamos en el día a día y trabajar y estar enfocados en lo que quiere la institución”, mencionó Vicente Sánchez luego de la victoria vs Atlético de San Luis; sin embargo, en el interior del club cementero hay un problema y es el calendario que se le viene al equipo en las próximas semanas.

Así serán las próximas semanas para Cruz Azul

Su calendario arrancará esta fecha FIFA donde enfrentará en suelo estadounidense a León y Atlas esto antes de arrancar la última parte del torneo del futbol mexicano y enfrentar a Chivas en la Perla Tapatía, a los Pumas, al América, León y cerrar frente a Toluca la fase regular del Clausura 2025.

Por otro lado entre estos partidos tendrá que cumplir con los Cuartos de Final de la Concachampions frente al América el 1 y 8 de abril, primero en el Estadio Azulcrema y después en el Olímpico Universitario.

