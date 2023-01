Víctor Guzmán habla de su posible traspaso a los Rayados de Monterrey

El defensa mexicano que es pretendido por el conjunto regiomontano se mantiene concentrado con los Xolos de Tijuana. De hecho, fue titular en el partido que tuvieron este domingo ante Cruz Azul en el que igualaron 1-1 en el Estadio Caliente.

Y fue al finalizar el encuentro, cuando ante los medios de comunicación esclareció que todavía no se ha concretado ningún movimiento con la ‘Pandilla’.

“Sí, ya lo daban por un hecho, pero hasta que no me digan al cien por cien yo voy a estar enfocado en lo que me dicen”, declaró Guzmán sobre todos estos rumores.

Víctor Guzmán jugó los 90 minutos con Xolos en la Jornada 1

Y que haya disputado los 90 minutos en esta Jornada 1 del Clausura 2023 demuestra que los Xolos y Rayados siguen en negociaciones. De lo contrario, probablemente el cuadro fronterizo ya no hubiera arriesgado a su elemento en este cotejo.

No obstante, el ‘Toro’ reveló que se mantienen las conversaciones entre las partes involucradas en este posible traspaso.

“Sí están en pláticas, pero no me mencionan mucho por el tema de estar concentrado”, afirmó Víctor Guzmán.

Rayados sigue buscando un sustituto de César Montes

Por su parte, en Rayados esperan al sustituto de César Montes en la defensa, luego de su partida a Europa con el Espanyol de Barcelona.

Además, la presentación de un nuevo fichaje esta semana tranquilizaría el ambiente de la afición tras la decepcionante derrota que sufrieron el pasado sábado en casa ante las Chivas.

Los refuerzos de Rayados para el Clausura 2023

El zaguero mexicano de apenas 20 años de edad es considerado como una de las grandes promesas de nuestro balompié.

Y con el que cerrarían la plantilla para este torneo en el que también incorporaron a Jordi Cortizo y Omar Govea, dos jugadores mexicanos que no rebasan los 26 años.

En una clara intención por mantener un equipo joven en Monterrey en busca de que el técnico Víctor Manuel Vucetich pueda llevarlos a los primeros planos.