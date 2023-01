Víctor Guzmán levanta la mano para el Mundial del 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara presentaron oficialmente a sus refuerzos de cara al Clausura 2023, Víctor Guzmán y Daniel Ríos, lo que para el “Pocho” es una nueva oportunidad de destacar y ser considerado en la Selección Mexicana, a lo que aseguró que aún llegará a buena edad a la siguiente cita mundialista (2026).

“Al final de cuentas, en cada entrevista lo que corresponde es cada fin de semana dar lo mejor de mí, lo que me quedaba era dar lo mejor, sólo hay una persona que decide y ayuda estar en un equipo grande como Chivas, mucha gente te ve si no es que todo el mundo, el extra de jugar con mexicanos, ayudará y ya no estaré tan viejo para el próximo mundial”, mencionó el “Pocho” durante su presentación.

Víctor Guzmán quiere ir a la Copa del Mundo

Víctor Guzmán confesó que se siente muy feliz con este nuevo reto y se considera muy privilegiado por esta oportunidad en el Rebaño Sagrado.

“De la mejor manera lo voy a afrontar, lo que es, lo que representa estos colores y esta institución, con mucha madurez, así lo voy a afrontar, como un profesional, con mis actuaciones de cada fin de semana y estoy en un lugar privilegiado”.

Por otro lado, Guzmán aseguró que si se han formado muchas expectativas a su alrededor es porque se lo ha ganado tras sus buenas actuaciones y su palmarés en la Liga BBVA MX.

“Pienso que es algo que yo me lo he ganado, nadie me lo regaló, esas expectativas, porque hice las cosas bien, estuve en momentos muy importantes, lo hago cada fin de semana, lo hago con el corazón, trato de dar lo mejor de mí, pienso que me las he ganado con mis actuaciones y sobre cómo me recibió la afición no me lo esperaba así, estoy muy contento, por el proyecto y estar de nuevo en casa”, puntualizó el “Pocho”.

Chivas debuta en el Clausura 2023 frente a Rayados de Monterrey en la Jornada 1 del torneo del balompié azteca.

