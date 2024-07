Jugador de México y Rayados, revela su objetivo en la Leagues Cup

Los Rayados de Monterrey debutaran en la jornada 2 de la edición 2024 de la Leagues Cup en contra del Austin FC, quienes llegan tras vencer de manera agónica a los Pumas de Universidad Nacional por marcador de 3-2.

Uno de los hombres claves para la Pandilla en la competencia entre la MLS y la Liga BBVA MX será Víctor “Toro” Guzmán, quien ha recibido un mayor grado de importancia por parte de Fernando “Tano” Ortiz en el sistema Regiomontano.

“Cada torneo que vamos buscamos el campeonato, vamos partido a partido, pensamos en el título, veo al equipo muy bien y muy unido. La obligación la tomaría como la exigencia de este club de siempre dar buenos resultados, por la calidad de jugadores y de club, lo llamaría así", comentó Víctor Guzmán en relación a las aspiraciones de los Rayados en la Leagues Cup .

Te puede interesar: Leagues Cup 2024: Pronósticos y mejores apuestas para la Jornada 2

De Toluca a París con Christian Martinoli | Capítulo 1

Víctor “Toro” Guzmán admite ser uno de los líderes de Rayados

A pesar de los 22 años que tiene el “Toro” Guzmán se ha convertido en apenas un par de campañas en uno de los hombres importantes fuera y dentro del terreno de juego para la Pandilla.

“Con jugadores de tanta experiencia siempre hay algo que aprender, no te podría decir que me siento un líder, pero me siento con la importancia debida en el equipo, la autoridad de poder hablar, corregir, lo he ido aprendiendo y es gracias al tiempo que comparto con ellos”, añadió el defensa central mexicano sobre el rol que tiene en el vestidor de los de Guadalupe, Nuevo León.

Rayados anunció renovación de jugador de Selección Mexicana ¿Quién es?

Recientemente los Rayados anunciaron con bombo y platillo la renovación de contrato de Víctor Guzmán hasta el 2028, por lo que en caso de cumplirlo sumaria cinco años siendo parte de la Pandilla de la Sultana del Norte.

“Son puras palabras de agradecimiento a la afición, desde que llegué sentí su apoyo, he tenido partidos buenos, malos y siempre sentí su respaldo. Decirles el cariño que les tengo, al club y afición, es un gran amor el que siento por este club”, confesó Guzmán sobre su renovación con Monterrey y el cariño que le han brindado.

Te puede interesar: Minnesota vs Necaxa: Fecha y horario para ver en vivo en México| Leagues Cup 2024