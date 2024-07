¡OFICIAL! Víctor Ortiz estará peleando en México el 24 de agosto, en el mismo ring que Mayweather

El boxeador Víctor Ortiz, estará en la función del 24 de agosto en la Ciudad de México, en el mismo ring en el que estará Floyd Mayweather, en una velada imperdible por la presencia de estos pugilistas y otros más que están por confirmarse.

Víctor Ortiz, de Puerto Rico, anunció en sus redes sociales este jueves, que formará parte de la cartelera esperada, enfrentando en el turno semifinal a Damián Coria.

Los boletos para este magno evento ya están a la venta

Víctor Ortiz, en México

Víctor Ortiz, el peleador que pisó el MGM Grand de Las Vegas o la Arena T-Mobile de la misma ciudad, además del Staples Center, entre otros recintos, hizo oficial que su combate, será ante Rodrigo Damián Coria.

Se había especulado si Ortiz sería el rival de Mayweather, pero finalmente el “Money” enfrentará a Gotti III , rival que ya conoce y contra el cual se mantiene una rivalidad.

Ortiz, por su parte, peleará en la división de los superwelter a ocho rounds en la aparición coestelar.

“Gracias a mi querido México por traer a su hijo DEL OTRO LADO ! Muy agradecido por todo el apoyo y como me han recibido ! Nos vemos el 24 de Agosto Aquí en la CDMX ! Dios me los cuide y siempre me los bendiga ! “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” HASTA EL 24.08"

¿Quién es Damián Coria, el rival de Víctor Ortiz?

El rival de Víctor Ortiz, es Rodrigo Damián Cori, argentino de 28 años con marca de 13 victorias con dos y seis derrotas.

El sudamericano tendrá su primer pelea en México y será en un majestuoso evento en el que enfrentará a uno de los grandes de Puerto Rico de los últimos años.