Logró TODOS los TÍTULOS con el Barcelona; pero hoy nadie sabe dónde está

El FC Barcelona ha tenido algunos años de auténtico júbilo en cuanto a la conformación de títulos se refiere, y muchas de estas épocas han llegado a lo largo de este siglo con elementos como Pep Guardiola, Luis Enrique y jugadores como Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

Champions League Barcelona vs Juventus

Sin embargo, son muy pocas las personas que recuerdan a un jugador que estuvo presente en las mejores etapas recientes del club y que, tras ganarlo todo en el Barcelona, parece que ha desaparecido por completo del mapa. Por tal motivo, luce interesante conocer más respecto al presente de Víctor Valdés.

¿Qué títulos alcanzó Víctor Valdés en el Barcelona?

Considerado uno de los mejores porteros en la historia del club, la realidad es que Víctor Valdés logró fraguar una carrera llena de éxitos durante su etapa en el Barcelona, equipo en donde registró un total de 21 títulos colectivos, así como logros individuales destacados como 5 trofeos Zamora al menos goleado de la temporada.

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Hoy se cumplen 21 años del debut de Víctor Valdés



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Entre estos títulos destacan las seis Ligas que obtuvo entre los años 2004 y 2013, así como las tres UEFA Champions League en las temporadas 2005 - 2006, 2008 - 2009 y 2010 - 2011. Del mismo modo, aparecen seis Supercopas de España, dos Mundiales de Clubes y dos Copas del Rey.

¿Cuál es el presente de Víctor Valdés?

Víctor Valdés tuvo una rotura de rodilla en el año 2014, misma que le impidió recuperar el nivel que llegó a tener en el pasado. Después de un corto paso por el Manchester United, el español colgó los botines de forma oficial en enero del 2018, adjudicándose una gran etapa profesional.

A partir de ahí, Víctor ha estelarizado una carrera como entrenador en distintas divisiones, aunque es una realidad que el exportero se alejó por completo de los medios de comunicación, por lo que su vida pública es discreta en relación a otros guardametas que se retiraron en los últimos años.