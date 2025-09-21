Fan del Manchester United lleva un año sin cortarse el cabello por culpa de su equipo

Los aficionados al futbol en muchas ocasiones están dispuestos a hacer cualquier cosa por los colores que aman, tal es el caso de un joven seguidor del Manchester United, quien tomó una atrevida decisión por amor al cuadro que juega en la Premier League.

El joven llamado Frank Ilett, quien es conocido en las redes sociales como ‘The United Strand’, decidió desde el cinco de octubre de 2024, no volverse a cortar el cabello, hasta que el Manchester United logre ganar cinco, aunque pensó que no iba a ser tan complicado para su equipo, al menos eso dice en sus videos de redes sociales.

No creo que deba ser tan difícil como ha sido. Cuando comencé el reto de no cortar mi cabello hasta que el Manchester United gane cinco juegos seguidos en octubre de 2024, iban ocho meses desde que había pasado por última vez. Ganar cinco juegos seguidos es más común de lo que muchos puedan pensar. 10 equipos de la Premier League lo han hecho esta temporada (2024/2025), y algunos de ellos más de una vez

¿Cómo va su reto hasta el momento?

El joven no ha logrado cortarse el cabello por la mala racha que vive el Manchester United , aunque Frank Ilett ha afirmando que también cuentan los partidos en otras competencias, siempre que su equipo logre ganar cinco juegos al hilo, pero las victorias en penales no cuentan.

Hubiera sido ridículo contar solo juegos de liga porque la Premier League es muy difícil, y casi ningún equipo gana cinco seguidos en la liga. Como he dicho antes, genuinamente pensé que esto duraría por tres o cuatro meses. No tenía idea que esto seguiría en el día 325

Todo parece indicar que el joven tendrá que seguir esperando, pues su equipo volvió a caer ante el Manchester City, por lo que la cuenta ha vuelto a comenzar para cumplir con su reto, siendo su primer triunfo el de hoy, ante el Chelsea.

