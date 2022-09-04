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¡Irreal! Fans ven partido de Ligue 1 desde un jacuzzi ¡en el estadio!

El duelo entre el Troyes y Rennes de la Ligue 1 fue totalmente irreal, pues no sólo se desmayó el árbitro, sino que unos fans vieron el juego desde un jacuzzi

Partido de la Ligue 1 entre el Troyes y Rennes
|Mexsport

Escrito por: Luis Mejía

El futbol internacional no deja de sorprendernos con historias y momentos irreales que, si no estuviéramos viendo, creeríamos que es mentira. Así pasó en la Ligue 1, donde al inicio del partido el árbitro se desmayó, pero no sólo eso, sino que hubo fans viendo el juego desde un jacuzzi.

La temporada en la Ligue 1 de Francia recién va comenzando pero ya tenemos algunos momentos dignos de destacar, pues hace un par de semanas Lionel Messi marcó de chilena, hubo un ‘pleito’ entre Mbappé y Neymar, y ahora esto.

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Ligue 1: árbitro se desmaya y hay jacuzzi en el estadio

Este domingo 4 de septiembre se midieron el Troyes y Rennes por una jornada más de la Ligue 1, partido que se retrasó por un hecho un tanto peculiar, pues el árbitro del encuentro, de nombre Florent Goncalves de Araujo, se desmayó.

En la ceremonia de inicio, este silbante cayó al pasto, por lo que las asistencias médicas tuvieron que atenderlo de inmediato y lo retiraron en camilla. Tras realizarle algunas pruebas, se pudo determinar que no corría riesgo, por lo que el estadio lo aplaudió.

Si esto ya era curioso, otro hecho mejor estaba por venir, y es que en uno de los costados del Stade de l'Aube, casa del Troyes, se pudo ver un mini jacuzzi, mismo que estaba colocado justo detrás del tiro de esquina, por lo que cada que había balón parado, estos fans eran enfocados.

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Por las postales en redes sociales, se nota que tenían bebidas y comida, así como un balón, hecho que resultó bastante curioso, pero así vieron este choque de la Ligue 1.

Yendo a temas meramente deportivos, el partido entre Troyes y Rennes culminó con un empate a 1, mismo que no ayuda mucho a ambos, pues se ubican en la parte media de la tabla general.

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