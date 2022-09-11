“Te voy a retirar": La amenaza de Canelo Álvarez para Gennady Golovkin

Una de las trilogías más importantes del boxeo actual está por tener lugar. Canelo Álvarez se mide ante Gennady Golovkin en una pelea que promete ser explosiva, pero no sólo eso, sino que hay cierto morbo por la amenaza del mexicano, ya que ‘quiere retirar’ a ‘GGG’.

Canelo Álvarez ha declarado un sinfín de veces que no ve otra forma de ganar esta pelea más que por la vía del KO, así que ya veremos cómo sorprende a Golovkin el próximo sábado 17 de septiembre, pelea que podrás ver por Azteca 7.

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La amenaza de Canelo Álvarez para Gennady Golovkin

En entrevista con Rodolfo Vargas, el campeón mexicano le mandó un mensaje a su próximo rival, afirmando que le tiene respeto, pero que sobre el ring las cosas cambiarán, pues lo único que planea es ganar y orillar al kazajo a que se retire.

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“Obviamente él sabe. Sé que va a ser una pelea difícil pero le voy a ganar, lo voy a retirar, esa es mi meta para esta pelea, sin afán de faltarle al respeto, eso es lo que quiero”, mencionó Saúl.

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