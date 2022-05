Represento a México al enfrentarme a Bivol: Canelo Álvarez

Canelo Álvarez hizo su presentación en Las Vegas, Nevada, donde se dijo listo para enfrentar a Dmitry Bivol en una noche muy especial para él

Canelo Álvarez ya se encuentra en Las Vegas, Nevada, para medirse ante Dmitry Bivol, peleador ruso que expondrá su campeonato mundial del AMB en la división de los semipesados, pero donde Saúl saldrá motivado, pues sabe que representará a México cuando suba al ring y no tiene en mente caer.

Canelo Álvarez representará a México ante Bivol

Tras la presentación de Saúl Álvarez en Las Vegas, platicó en exclusiva con Box Azteca donde se dijo feliz de volver a pelear a inicios de mayo, ya que por la pandemia no había peleado en estas fechas ‘patrias’ del día 5 pero ahora ante Bivol volverá a hacerlo.

“Me siento muy contento, siempre me han recibido muy bien y esta no es la excepción. Me siento agradecido por el apoyo que siempre me brindan. Es un fin de semana importante, se festeja en grande aquí en Las Vegas (el 5 de mayo). Me siento contento de representar a los mexicanos en esta fecha tan importante y listo para representarlos con orgullo”, comentó.

Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, comentó el plan de entrenamiento que seguirá el mexicano, pues ha estado esta semana en el gimnasio y hay curiosidad la forma en que cerrará su preparación.

“(Esta semana) ya nada más estar en peso, sacar la mejor velocidad que se pueda y estar repasando lo que hicimos durante el campamento”, sentenció.

