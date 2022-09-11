Canelo Álvarez, el único mexicano campeón en 4 divisiones distintas

Canelo Álvarez es un atleta que siempre está en busca de cosechar éxitos y escribir su nombre en los libros de historia, es por ello que luego de más de 10 años tiene un hito único, pues es el único mexicano que ha sido campeón mundial en 4 divisiones distintas.

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El próximo sábado 17 de septiembre expondrá sus cinturones en las 168 libras ante Gennady Golovkin, pelea que podrás disfrutar en vivo a través de las pantallas de Azteca 7 y que promete ser muy emocionante.

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Las 4 divisiones que ha conquistado Canelo Álvarez

En entrevista con Rodolfo Vargas, el campeón mexicano habló de lo que significa tener cinturones mundiales en 4 divisiones mayores, hecho que lo llena de felicidad pues ha sido fruto de todo el esfuerzo que ha puesto durante años.

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Canelo Álvarez ha sido monarca en la división de los superwélter, mediano, supermediano y semicompleto, algo que es digno de destacar en la carrera de esta leyenda.

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