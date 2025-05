¡Par de GOLAZOS! El DOBLETE de ‘Chucky’ Lozano con San Diego FC

Hirving Lozano la sigue rompiendo en la Major League Soccer. Jugando para la nueva franquicia de la Liga de Estados Unidos, San Diego FC, el futbolista mexicano se hizo presente en el marcador de esta tarde en el duelo de su equipo frente al FC Dallas, juego correspondiente a la Fecha 11 de la MLS.

Arrancando como titular en la cancha del Snapdragon Stadium y bajo las instrucciones de Mikey Varas, el ‘Chucky’ Lozano fue el encargado de abrir el marcador ante la escuadra de los Toros.

Desde el punto de penal, el delantero mexicano puso el 1-0 tras vencer a Maarten Paes al minuto 20 de juego. Posteriormente, el 2-0 fue al 27’, marcando doblete para llegar a cuatro anotaciones con San Diego FC.

Chucky didn’t have to do ‘em like that...

...yet he did pic.twitter.com/HSdogpbgXX

— San Diego FC (@sandiegofc) May 4, 2025