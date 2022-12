VIDEO: Así explotó Deschamps en el vestidor de Francia en la Final

La Selección de Francia fue superada con mucha autoridad en la primera parte de la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lionel Messi y Ángel Di María se encargaron de adelantar a Argentina en un partidpo que parecía resuelto y muy encaminado para la albiceleste.

El equipo dirigido por Didier Deschamps no encontraba el rumbo, pero el estratega modificó muy temprano en el partido quitando del campo a Oliver Giroud y Ousmane Démbelé del terreno de juego. Pero no fue lo único que el técnico hizo para enchifar a su equipo, pues en la charla del medio tiempo tuvo palabras fuertes para sus futbolistas.

¿Qué dijo Deschamps en el vestidor de Francia al medio tiempo de la Final de Qatar 2022?

“Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!”, dijo el estratega Didier Deschamps en el vestidor de Francia al medio tiempo.

Fuertes palabras del seleccionador de Francia

El técnico recriminó a sus jugadores la intesidad con la que habían salido en la Final de Qatar 2022, motivo por el que perdían 2-0, a lo que Deschamps dijo: “Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una pu*a final y nosotros no!”.



Kylian Mbappé tomó la palabra

No sólo lideró a Francia en la cancha, sino que Kylian Mbappé demostró su liderazgo en el vestidor al tomar la palabra y ser de los jugadores que más ánimos inyectaron durante la charla del medio tiempo.

“No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! truena el delantero del Blues. Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos”, dijo el astro del PSG.