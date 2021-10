Puebla derrota a Juárez a domicilio y acaricia el repechaje

¡Puebla ya es sexto del Apertura 2021! El equipo de Nicolás Larcamón derrotó 0-2 a Juárez y sumó su quinto triunfo del torneo. Las tres unidades dejan a los poblanos con 21 puntos, asegurando prácticamente su presencia en el repechaje de la Liga BBVA MX.

Resumen y goles del Juárez vs Puebla

El primer tiempo careció de emociones pero Puebla dejó claro que fue a sacar los tres puntos de la cancha del Benito Juárez. Los Bravos, muy al estilo del ‘Tuca’ Ferretti, intentaban pero sin arriesgar en zona baja.

Por eso fue hasta el segundo tiempo cuando llegó el primer tanto de los fronterizos. Christian Tabó se metió por izquierda, definió pero el arquero atajó, volvió a rematar y se topó con la defensa. Le volvió a quedar el balón y en esta ocasión sí lo mandó al fondo de las redes.

No dio tiempo de reacción Puebla, pues tres minutos después Guillermo Martínez se encargó de hacer el segundo. El delantero cabeceó dentro del área y aunque el arqquero alcanzó a tocar, no evitó que se fuera al fondo de las redes.

La derrota deja a Juárez con una situación muy complicada, pensando en clasificar directo a la fase final del torneo. Con un partido por disputar, los de Ricardo Ferretti ya no dependen de sí mismos para entrar al repechaje.

Partidos de la Jornada 16 del Apertura 2021

La Jornada 16 del Apertura 2021 inició con la sorpresiva derrota del Atlas frente a Tijuana en el Jalisco. Posteriormente Necaxa le ganó a Mazatlán y el triunfo del Puebla cerró la actividad de viernes.

Los siguientes partidos serán: Querétaro vs Santos, Pachuca vs Pumas, Tigres vs Chivas, Toluca vs León, una edición más del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, cerrando con un choque entre Atlético San Luis y Rayados.

