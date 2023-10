VIDEO: Así fue el primer gol de Marcelo Flores en la Liga BBVA MX y en Primera División

Los Tigres le pasaron por encima a las Chivas. En duelo de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX, los felinos no tuvieron piedad y expusieron al Rebaño Sagrado, luego de golearlos por pizarra de 4-0, en el Estadio Jalisco, luego de que el Akron no estuviera en condiciones por el concierto de The Weekend, el pasado miercoles.

A pesar de que no estaba André Pierre Gignac, por suspensión, tras acumulación de tarjetas, el poderío ofensivo de los universitarios no se mermó. Los primeros dos fueron obra de Nicolás Ibáñez; luego Diego Lainez alargó la ventaja; y para cerrar la goleada apareció Marcelo Flores.

¿Cuánto pesará para Tigres la baja de Gignac frente a Chivas?

Te puede interesar: VIDEO: ¡HAT-TRICK de Chucky Lozano ante el Ajax en la Eredivisie!

Primer gol en Liga BBVA MX y Primera División de Marcelo Flores

Dicha anotación llegó en el tiempo agregado, al 90+6', luego de un contragolpe mortal para el Rebaño Sagrado, donde el joven futbolista mexicano cerró la pinza, tras un pase de lado a lado, dentro del área y de primera intención remató para conseguir su primer gol en la Liga BBVA MX.

Pero no solo fue primer tanto en el futbol mexicano, también fue el primero en Primera División, pues aunque había conseguidos dianas en el pasado, todos habían sido en divisiones inferiores, Sub-18, Sub-21, y Segunda División.

Te puede interesar: ¡Último momento! América sufre baja por lesión en el partido ante Rayados

El calendario de Tigres lo que resta del Apertura 2023

Los felinos cierran el Apertura 2023 con una visita y dos encuentros como locales: Primero irán a Tijuana para medirse a los Xolos; el 4 de noviembre reciben al Atlético San Luis; y terminan el certamen con la visita del América en el Estadio Universitario, o mejor conocido como el Volcán, el 11 del mismo mes.

Con los resultados de esta Jornada, Tigres se quedó en el segundo sitio de la Tabla General con 28 unidades a cinco de las Águilas, que son primeros: son 8 triunfos, cuatro empates y apenas un par de derrotas.