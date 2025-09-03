VIDEO: Jugador golpea a árbitra en pleno partido; así buscó devolverle el golpe

Un video se ha hecho viral en redes sociales debido a un desafortunado momento que se vivió en una cancha de futbol. Los protagonistas son elementos que forman parte de una liga en Colombia, misma que se volvió tendencia luego de que un jugador agrediera físicamente a una árbitra.

El apartado femenino ha evolucionado de forma importante en este deporte, por lo que es cada vez más común que jueces de este género formen parte de dichos partidos. Lastimosamente, una árbitra vivió un doloroso momento luego de haber recibido una agresión por parte de un jugador.

seleccion mexicana

¿Árbitra fue agredida por un jugador de futbol? Este video lo comprueba

La árbitra colombiana, que tiene como nombre Vanessa Ceballos, tuvo el infortunio de haber sido agredida en pleno partido de futbol luego de que un jugador le soltara una cachetada, lo cual causó la sorpresa de los jugadores que formaban parte de este compromiso, así como de los mismos aficionados.

Cabe mencionar que este hecho se llevó a cabo en la Liga Difutbol; es decir, la categoría Primera C, la cual es una división afiliada a la Federación Colombiana de Futbol de índole amateur. Lo anterior, sin embargo, no evitó que este video se volviera popular en el mundo de las redes sociales.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Todo ocurrió cuando la árbitra va directamente a la zona de bancas para mostrarle el cartón rojo a un jugador, mismo que, al ver esto, reacciona de manera reprobable acercándose a ella. Segundos después, y con la furia a tope, este le lanza una cachetada que impacta directamente en el rostro de la silbante.

¿Árbitra buscó regresarle el golpe al jugador?

La agresión tomó por sorpresa a Ceballos, quien tan solo segundos después y llena de impotencia buscó desesperadamente al jugador para regresarle el golpe , en lo que hubiese sido un escenario peor no solo para la silbante, sino para el futbol correspondiente al país sudamericano.

Afortunadamente para su causa, algunos futbolistas y el resto de su cuerpo arbitral lograron detenerla; sin embargo, esto no evitó que mostrara su molestia al respecto. Hasta el momento, se desconoce cuál será la sanción que el futbolista recibirá debido a dicha agresión.