VIDEO: Futbolista promete “cortarse el miembro” si su equipo desciende

Dentro del mundo del fútbol ha ocurrido algo irreal y es que un futbolista ha hecho una promesa que pocas veces se puede escuchar; aseguró que si su club, el Real Santa Cruz, desciende a segunda división, él se va a cortar su órgano reproductor, sin dar algún motivo en específico, pero parece que eso lo ayudaría a esforzarse más

En diversas ocasiones hemos escuchado a futbolistas prometer que se quedarán en el equipo hasta que lo asciendan de nuevo, que donarán dinero a la organización del club como muestra de apoyo o que se rebajaran el salario, pero esto de auto mutilarse, es de otro nivel.

Futbolista promete cortarse su miembro si desciende

En declaraciones dadas a medios bolivianos, luego del partido del Real Santa Cruz, Kevin Mina se dijo decepcionado de la situación que viven actualmente en su lugar, pues el descenso se ve cercano y ha lanzado la siguiente promesa.

El futbolista ecuatoriano afirmó que si no se mantienen en primera división, él se va a despedir de su ‘amiguito’, dejando atónitos a los presentes, ya que contrario a lo que se creía, lo habría dicho muy en serio.

“Si yo desciendo me corto mi miembro, me lo corto. No tengo nada más que decirles”, dijo Mina a los medios tras el partido de su club que terminó en empate 1-1 gracias a un gol suyo.

"Si yo desciendo me corto el miembro". La 'particular' promesa del ecuatoriano Kevin Mina a los hinchas de @ClubRealSC. pic.twitter.com/LCpkdaCc2l — Agustín Suárez D. (@A_SuarezDoreski) September 30, 2022

La Liga de Bolivia está en un punto avanzado y el Real Santa Cruz no está en la mejor posición, ya que después de 19 jornadas disputadas, se ubican en el penúltimo lugar con tan sólo 16 puntos, hecho que los llevaría a la segunda división de acuerdo al formato de competencia en este torneo.

El próximo cotejo, que podría ser vital para el Real Santa Cruz, lo van a disputar el próximo miércoles 5 de octubre ante Oriente Petrolero, partido correspondiente a la Jornada 20 de 28 que son en total en este país, por lo que ya veremos cómo le va a este equipo y si Kevin Mina cumple su promesa o no, en caso de perder la categoría.